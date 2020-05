First Graphene: Tests zum Einsatz von PureGRAPH in Schutzmasken laufen

Erst am Dienstag dieser Woche hatten wir darüber berichtet, dass sich Graphengesellschaft First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) durch die Zusammenarbeit mit Hexcyl Systems einen neuen Markt erschließen will. Heute veröffentlich das Unternehmen den nächsten Schritt in dieser Richtung und meldet die Zusammenarbeit mit planarTECH, einem Anbieter innovativer Schutzbekleidung.

Dabei soll eine robuste Lieferkette für planarTECH entstehen. Im ersten Schritt konzentriert man sich auf die Herstellung von planarTECHs bakterienresistenten Gesichtsmasken.

planarTECH habe eine innovative Gesichtsmaske entwickelte, die eine Graphenbeschichtung nutze, um der Maske antistatische Eigenschaften und eine Bakterienresistenz zu verschaffen. Derzeit, steige die Nachfrage nach diese Art von Produkt rapide, da sich die Menschen vor durch die Luft übertragenen Infektionen schützen wollen würden, hieß es in der heutigen Pressemitteilung von First Graphene. planarTECH müsse die Leistungsfähigkeit seiner Produktionslieferkette steigern, um die erhebliche und steigende Nachfrage zu bedienen.

First Graphene verfüge über eine etablierte und robuste Lieferkette zur Herstellung der hoch performanten PureGRAPH-Graphenprodukte und verfüge zudem bereits über eine nachgewiesenermaßen erfolgreiche Formulierung, die sich in Polymerbeschichtungen gleichmäßig verteile, teilte das Unternehmen weiter mit.

Die Unternehmen haben vereinbart, den Einsatz von PureGRAPH-Materialien in antistatischen Beschichtungen für Schutzkleidung schnell zu testen und zu implementieren. Die Entwicklungsarbeiten laufen bereits und die neuen Partner gehen von schnellen Fortschritten auf dem Weg zu einer vollumfänglichen Herstellung der Schutzmasken aus. Man erwartet, dass in Zukunft weitere, mit Graphen verbesserte Produkte aus dem Bereich der Schutzkleidung entstehen werden.

First Graphene weist darauf hin, dass diese Zusammenarbeit noch keine rechtlich verbindliche Vereinbarung zwischen den Unternehmen darstellt. Fallen die Tests erfolgreich aus, wird First Graphene eine kommerzielle Vereinbarung über die Lieferung von PureGRAPH-Graphen abschließen. Weitere signifikante Bedingungen oder Schätzungen zu den möglichen, wirtschaftlichen Auswirkungen bestehen derzeit nicht, so das Unternehmen weiter. Natürlich wird man den Markt über den Fortschritt der Testarbeiten auf dem Laufenden halten.

Ray Gibbs, Chairman von planarTECH (Holdings) Ltd. erklärte, dass man für das erfolgreiche Wachstum der Diversifizierungsstrategie seines Unternehmens auf der Suche nach einem Graphenlieferanten sei, der zuverlässig Produkte von gleichbleibend hoher Qualität liefern könne. Man freue sich schon auf die Zusammenarbeit mit First Graphene, um das schnelle Nachfragewachstum nach den mit Graphen beschichteten Gesichtsmasken und zukünftig auch anderer Schutzkleidung befriedigen zu können.





