First Graphene: Positive Rückmeldung zu Graphenprodukttests

Die australische Graphengesellschaftarbeitet mit Hochdruck daran, sich Märkte für ihre PureGRAPH-Produkte zu entschließen. Dazu führt man Tests mit verschiedenen Kunden durch, die unter anderem aus der Bergbaubranche stammen. Von dort erhielt man nun eine positive Zwischenmeldung.First Graphene hatte in Zusammenarbeit mit dem Partner newGen eine mit PureGraph verstärkte Baggerschaufelauskleidung ( Armor-GRAPH) an einen großen, australischen Eisenerzproduzenten geliefert. Diese wurde einem dreimonatigen (12 Wochen) Versuch eingesetzt, der erfolgreich durchlaufen wurde.Inspektionen vor Ort, so First Graphene, hätten gezeigt, dass die PureGRAPH- Baggerschaufelauskleidung den Erwartungen für eine längere Lebensdauer entspricht und geringere Abnutzungserscheinungen aufwies als eine „normale" Schaufelauskleidung.Wie das Unternehmen zudem mitteilte, wird die Bewertung des Produkts durch den Kunden, einen laut First Graphene führenden Eisenproduzenten in der Region Pilbara, für weitere 12 Wochen fortgesetzt.Unserer Ansicht nach sind dies sehr positive Neuigkeiten, wenn auch detaillierte Informationen noch nicht vorgelegt wurden, da wir uns kaum vorstellen können, dass der Kunde die Tests fortsetzen würde, wäre man mit dem Produkt nicht zufrieden. Schließlich wird die ArmorGRAPH-Schaufelauskleidung, wie wir es verstanden haben, ja im laufenden Betrieb des Eisenerzproduzenten erprobt.Positiv sehen wir auch, dass First Graphene zufolge die Vorbereitungen für die Erprobung von mit PureGRAPH verstärkten Materialien in Geräten, die von einem zweiten Eisenerzproduzenten verwendet werden, bereits laufen. Wir warten gespannt auf erste, belastbare Resultate und werden die Lesen von GOLDINVEST.de selbstverständlich auf dem Laufenden halten.