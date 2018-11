First Graphene: Neuer Prozess zur Produktion von Graphenoxid rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

Graphenoxid ist ein gefragtes 2D-Nanomaterial. Unter anderem findet es in der Wasserfiltration, der Energiespeicherung und in der Elektronik Verwendung. Allerdings ist zur Herstellung von Graphenoxid bislang der Einsatz korrosiver Reagenzien nötig (Hummers-Methode), die eine spezielle Abfallentsorgung nötig macht.

Die australische Graphengesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) und ihre gemeinschaftliche Tochtergesellschaft mit der Universität Flinders, 2D Fluidics, haben nun ein Verfahren zum Patent eingereicht, das vor allem die Synthese von Graphen, Graphenoxid und anderen hochwertige Nanomaterialien direkt aus Grafitrohmaterial betrifft – und dabei auf die oben genannten korrosiven Reagenzien verzichten kann! Unter anderem führt das dazu, das die Herstellung von Graphenoxid auch besonders kostengünstig erfolgt.

Ziel von 2D Fluidics ist es, die entwickelten, neuartigen Dünnschichtverarbeitungsgeräte zur Herstellung von Graphenoxid zu kommerzialisieren. Und First Graphene betrachtet die heutigen News als wichtigen Meilenstein auf dem Weg dorthin.

Wir glauben, dass die Möglichkeit, Graphenoxid umweltfreundlich und kostengünstig herzustellen, ein „großes Ding“ für First Graphene sein könnte. Wir werden deshalb auf jeden Fall weiter berichten.

