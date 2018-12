First Graphene: Forschungszentrum in Manchester offiziell eröffnet

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

Mitte des Jahres gab der australische Graphenproduzent First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) bekannt, dass man sich – als Gründungsmitglied – dem weltweit führenden Graphene Engineering & Innovation Centre (GEIC) der University of Manchester anschloss. Das bewerteten wir damals als einen wichtigen Schritt für das Unternehmen, um die Entwicklung der Graphentechnologie und die Markteinführung der First Graphite-Produkte zu beschleunigen.

Mittlerweile hat sich bei dem Unternehmen in dieser Hinsicht viel getan, auch in Bezug auf die Aktivitäten in Manchester. (Hier mehr erfahren!) Offiziell eröffnet wurde das GEIC allerdings erst am 10. Dezember durch Seine Königlichen Hoheit Prinz Andrew, Duke of York. Neben vielen anderen VIP-Gästen aus Politik und Wirtschaft war natürlich auch First Graphene vertreten und zwar durch Chairman Warwick Grigor.

Interessanter als die Eröffnungszeremonie selbst ist allerdings unserer Ansicht nach die heute stattfindende Fachmesse, auf der 250 Teilnehmer aus der Industrie erwartet werden. Dies erlaubt es einerseits den UK-Mitarbeitern von First Graphene, Partner aus nachgelagerten Branchen zu treffen und andererseits bietet sich dem Unternehmen eine Plattform zur Vorstellung seiner Produkte vor einem breiteren Fachpublikum.

First Graphenes-Chairman Grigor jedenfalls ist bereits voller Vorfreude auf das kommende Jahr, in dem seiner Aussage nach „das Konzept zur Realität“ werden sollte und zwar bis hin zur Produktauslieferung. Die zahlreichen neuen Produkte, an denen das Unternehmen arbeite, sollten, erwartet Herr Grigor, „im Laufe des Jahres 2019 zu einer solideren Umsatzwachstumskurve führen“.

Um diese Entwicklung und vor allem die Arbeiten am GEIC voranzutreiben, hat First Graphene zudem gerade erst eine Finanzierung erfolgreich abgeschlossen, wobei man 10 Mio. Aktien zu 0,15 AUD ausgab und so brutto 1,5 Mio. AUD an frischem Kapital einnahm.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphene halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (First Graphene) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von First Graphene profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu First Graphene entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.