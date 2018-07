First Graphene – Elitepartnerschaft kündigt globale Expansion an!

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

Erst vor Kurzem wurde der australischen Graphengesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) eine große Ehre zuteil: Das Unternehmen wurde Gründungsmitglied des Graphene Engineering & Innovation Centre (GEIC) der Universität von Manchester, die im Feld der Graphenforschung weltweit führend ist.

In einem aktuellen Artikel legt die renommierte Australian Financial Review dar, welche Vorteile dies dem Unternehmen bringt und warum dies der Auftakt zu einer „globalen Expansion“ für First Graphene sein könnte!

Dazu gehört neben der gewonnenen Aufmerksamkeit und Anerkennung nicht nur, dass First Graphene nun Zugang zu den besten Forschern in diesem Feld hat und Zugriff auf die fortschrittlichsten Geräten zur Vermessung und Bearbeitung von Graphen gewinne, sondern auch, dass das Unternehmen, durch die Nähe zu in Großbritannien und der EU ansässigen Material- und Produktionsindustrien seine kommerziellen Chancen „dramatisch“ erweitere, so die Australian Financial Review.

Wir haben uns erlaubt, unseren Lesern zur Information den vollständigen Artikel im englischen Original zu verlinken und empfehlen die Lektüre dringend:

Elite partnership heralds global expansion

http://todayspaper.smedia.com.au/afr/shared/ShowArticle.aspx?doc=AFR%2F2018%2F07%2F20&entity=Ar03101&sk=53DFB0CF&mode=text



