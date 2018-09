First Graphene: Alleinstellungsmerkmal Kursgewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

Dem „Wunderwerkstoff“ Graphen sagen zahlreiche Analysten und Marktbeobachter eine große Zukunft voraus. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften wie eine außerordentliche Steifigkeit und Festigkeit – die Zugfestigkeit von Graphen ist die höchste je ermittelte und 125-mal höher als bei Stahl – oder die hohe elektrische Leitfähigkeit machen eine Vielzahl von Anwendungen denkbar.

Kein Wunder also, dass sich zahlreiche Unternehmen daran versuchen, Graphen bzw. mit Graphen versetzte Produkte herzustellen, um sich einen potenziellen Milliardenmarkt zu erschließen. Den Lesern von GOLDINVEST.de dürfte darunter zum Beispiel die australische First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) bekannt sein, die als eines der wenigen Unternehmen weltweit bereits in der Lage ist, Graphen in kommerziellen verwertbaren Mengen und zu vertretbaren Preisen herzustellen, was ein großes Problem der Branche lösen könnte, die dringend Material zu annehmbaren Kosten für weitere Forschungen an Graphenprodukten benötigt.

First Graphene verfügt allerdings über ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, das insbesondere Aktionäre freuen dürfte, die dem Unternehmen schon länger die Treue halten. Denn First Graphene gehört auch zu den wenigen Unternehmen der Branche, mit denen Anleger in den letzten 12 Monaten Gewinne machen konnten: Hätte man vor 12 Monaten $10.000 Dollar in First Graphe investiert, wären die Aktien nun $19.231 Wert! (+92%)

Wir haben uns in dieser Hinsicht eine ganze Reihe von Wettbewerbern angesehen und eigentlich mit Versarien PLC (WKN A1W0Q1) nur ein in der Entwicklung von fortgeschrittenen Materialien aktives Unternehmen gefunden, das seinen Aktionären noch mehr Gewinne bescherte. Ein Investment von $10.000 vor 12 Monaten in Versarien wäre jetzt sensationelle $104.667 Wert.

Andere Konkurrenten von First Graphene wie Focus Graphite (ca. -43%), Zenyatta Ventures (ca. -48%), Haydale Graphene Industries (ca. -69%), Applied Graphene Materials (ca -54%) oder Talga Resources (rund -24%) mussten hingegen deutliche Verluste hinnehmen.

Wir sind gespannt, wie es jetzt bei First Graphene weitergeht, denn das Unternehmen hat zahlreiche Eisen im Feuer und arbeitet über mehrere Kooperationen mit Industriepartnern und Universitäten daran, mit Graphen versetzte Produkte bzw. Graphenprodukte zur Marktreife zu bringen. Ein wichtiger Schritt dabei war übrigens, dass First Graphene vor Kurzem als Gründungspartner des weltweit führenden Graphene Engineering & Innovation Centre (GEIC) der University of Manchester ausgewählt wurde. Denn dieses Institut hat den Fokus auf die Kommerzialisierung von Graphenprodukten gelegt.

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wie sich das Geschäft und die Forschungsinitiativen von First Graphene weiterentwickeln.



