First Cobalt verdoppelt Streichlänge und Uranium Energy schließt Übernahme ab

Die kanadische Kobaltexplorationsgesellschaft, die kurz vor Produktionsbeginn steht, First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC - https://www.youtube.com/watch?v=db8vIJ5fkO8 -) konnte im Zuge der jüngsten Explorationsbohrungen die Streichlänge im Zielgebiet ‚Kerr‘ verdoppeln. Diese erst kürzlich im ‚Cobalt North’-Gebiet entdeckte Zone deutet aber schon jetzt noch ausgedehnteres, signifikantes Potenzial an. Es wurden seitens First Cobalt bereits einige interessante Bohrziele identifiziert, wobei aber das Ziel ‚Kerr Nr. 2’ priorisiert wird, da man hier die Streichlänge auf mehr als 200 m verdoppelt hat.

Ein Netz von mehreren Erzgängen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, die nicht nur Kobalt, sondern noch weitere Metalle beherbergen, wurde ebenso durchteuft wie eine disseminierte Mineralisierung. Da entlang des Streichens noch reichlich Mineralisierungspotenzial besteht, werden zusätzliche Bohrungen durchgeführt, um das Ziel weiter zu erkunden.

In Bohrloch FCC-18-0032 wurden z.B. zwei unterschiedliche Mineralisierungszonen durchteuft, in denen kobalthaltige Erzgänge ebenso vorkommen wie Erzgänge mit Kupfer-, Zink- und Bleimineralisierungen. Die Analyseergebnisse des Bohrlochs FCC-18-0032 ergaben 5,0 m mit 0,10 % Kobalt, einschließlich eines Abschnitts mit 1,45 % Kobalt, 940 g/t Silber und 0,44 % Ni über 0,3 m. Weitere Abschnitte beinhalten 4,6 m mit 0,27 % Kobalt, einschließlich 0,56 % Kobalt und 11 g/t Silber über 1,8 m sowie 0,21 % Kobalt über 0,3 m, dazu ein separater, kobalthaltiger Erzgang mit 0,21 % Kobalt und 10 g/t Silber über 0,3 m. Zudem wurde eine Erweiterung des Erzgangnetzes über diese beiden Zonen hinaus festgestellt.

Das Bohrloch FCC-18-0022 welches am selben Standort wie FCC-18-0021 niedergebracht und in Richtung Osten gebohrt wurde, durchteufte eine Zone von 8,0 m mit gebrochenem Gestein und dünnen Kalziterzgängen, das neben Kupfer, Zink und Blei auch erhöhte Silberwerte ergab. Diese Silbermineralisierung wird als Teil desselben Netzes kobalthaltiger Erzgänge in den nahegelegenen Bohrlöchern angesehen und deutet eine ähnliche Metallzonierung an, die im gesamten ‚Cobalt Camp’ beobachtet wird.

Die Analyseergebnisse aus den zwei Bohrlöchern FCC-18-0021 und FCC-18-0023, die 160 m voneinander entfernt gebohrt wurden, offenbarten, dass auch eine Kobaltmineralisierung mit Gehalten von 0,15 % Kobalt und 44 g/t Silber über 10,4 m vorkommt. Die Mineralisierung dieser beiden Bohrlöcher gilt als beständig und wird nun anhand der Interpretation der ausgerichteten Kernbohrungen um die zwei weiteren Bohrlöcher FCC-18-0022 und FCC-18-0032 erweitert.







Q uelle: First Cobalt Corp.

In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass der nordöstliche Abschnitt der mineralisierten Zone in etwa parallel zu jenem Abschnitt verläuft, der bei den Minen ‚Kerr Lake’ und ‚Drummond’ abgebaut wurde. Eine regionale Faltenstruktur, die anhand erfasster Karteninformationen interpretiert wird, verläuft ebenfalls in Richtung Nordosten und gilt als bisherige Grenze des Erzgangnetzes, das bei ‚Kerr Lake’ erschlossen wird. Auch die von Nord nach Süd verlaufenden Erzgänge, die jenen ähnlich sind, die bei der historischen Mine ‚Hargrave’ vorkommen, könnten sich parallel zur Ausrichtung des Sedimentgesteins entwickelt haben. Die Abschnitte zwischen der regionalen Faltenausrichtung und dem Sedimentgestein sind daher auch vorrangige Ziele für weitere Explorationsbohrungen.







Uranium Energy komplettiert Übernahme















Der angehende US-amerikanische Uranproduzent Uranium Energy Corp. (ISIN: CA33812R1091 / Nasdaq: UEC) komplettiert die Übernahme des ‚North Reno Creek’-Projektes von Uranerz Energy, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Energy Fuels. Gegen eine Barzahlung von 2.940.000 USD und 1.625.531 UEC-Stammaktien hält Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=5b0H0iWRXk0&t=6s - nun 100 % am fortgeschrittenen ‚ISR’-Projekt. Das Projekt befindet sich unmittelbar neben und innerhalb der Genehmigungsgrenzen des bestehenden ‚Reno Creek’-Projektes in Wyomings Powder River Basin, etwa 80 Meilen nordöstlich vom Ort Casper.







Q uelle: Uranium Energy Corp.

Die Pachtgrundstücke und Schürfrechte auf ‚Reno Creek’, die für einen Gegenwert von ca. 5,5 Mio. USD erworben wurden, konsolidieren UECs Land- und Ressourcenposition in der Region deutlich.

Im Konzessionsgebiet ‚North Reno Creek’ wurden bereits durch mehrere Betreiber umfassende historische Explorations-, Erschließungs- und Projektgenehmigungsarbeiten durchgeführt. Zum Beispiel bohrte gegen Ende der 1960er und Mitte der 1980er Jahre Rocky Mountain Energy eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Union Pacific Railroad, mehr als 800 Explorationslöcher. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre betrieb und sanierte Rocky Mountain Energy erfolgreich die ‚ISR’-Pilotanlage. In Folge der gelungenen Inbetriebnahme führte die Gesellschaft dann Genehmigungs- und Lizenzierungsarbeiten für eine größere ‚ISR’-Anlage auf kommerzieller Ebene durch.

Im Jahr 1992 wurde dann das ‚Reno Creek’-Projekt von Energy Fuels Nuclear Inc. erworben, die dann - später von verschiedenen Betreibern wie z.B. International Uranium Corporation die von Denison Mines übernommen wurden - mit der Weiterentwicklung des Projekts in Richtung vollständiger Genehmigung und Lizenzierung fortfuhr. In weiterer Folge befand sich das Projekt im Besitz von Rio Algom und Power Resources, bis sie ihre Beteiligungen im Jahr 2003 abgaben.

In den Jahren zwischen 2006 und 2008 erwarb Uranerz nach und nach die Mineral- und Oberflächenbeteiligungen für etwa 1.280 Acres an Mineralkonzessionen und bundesstaatlichen Abbauschürfrechten des ‚North Reno Creek’-Projekts. Im Oktober 2010 wurde ein technischer Bericht nach NI 43-101 Standard veröffentlicht. Im von Trec Inc. erstellten Bericht wurde eine ‚gemessene’ und ‚angezeigte’ Ressource von 3,8 Millionen Tonnen mit 4,3 Millionen Pfund Triuranoctoxid bei einem Gehalt von 0,056 % sowie eine ‚abgeleitete’ Ressource von 190.000 Tonnen mit 142.200 Pfund Triuranoctoxid bei einem Gehalt von 0,039 % veröffentlicht. Später dann, im Juni 2015, übernahm Uranerz Energy Fuels Inc. und damit auch alle Rechte am Konzessionsgebiet ‚North Reno Creek’.







