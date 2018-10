First Cobalt: Top Bohrresultate, neuer Finanzvorstand und Unternehmensvideo

Viel tut sich bei dem angehenden kanadischen Kobaltproduzent First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) bei der Entwicklung des Projektes ‚Iron Creek’ in den USA, aber auch in der Gesellschaft selbst werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Gleich drei gute Nachrichten innerhalb von drei Tagen veröffentlichte das Management von First Cobalt. Die exzellenten Auswertungsergebnisse der Bohrkerne stachen dabei besonders hervor. Denn Bohrergebnisse wie die aus dem Bohrloch ICS18-03 mit 0,35 % Kobalt (Co) und 0,62 % Kupfer (Cu), was 0,42 % Kuperäquivalent (CoEq) entspricht über eine Länge von 25,7 m sind nun nicht alltäglich. Aber auch die Bohrungen IC18-29 und ICS18-02 lieferten Spitzenwerte von 0,34 % Co und 0,59 % Cu, bzw. 0,40 % CoEq über 22,6 m sowie 0,27 % Co und 1,09 % Cu was 0,38 % CoEq entspricht über 27,8 m.

Quelle: First Cobalt

Die beiden bekannten Mineralisierungszonen ‚No Name’ und ‚Waite’ bestätigten durch die Bohrungen erneut ihre Qualität. Auffällig war dabei, dass die erzielten Grade und Weiten weit über denen lagen, die in der bisherigen Ressource beschrieben wurden.

Das Bohrloch IC18-28 mit 0,30 % Co über 3,8 m sorgte aufgrund seiner Lage besonders für Furore, da diese Bohrung zwischen den beiden Streichzonen niedergebracht wurde. Deshalb entschied das Management zukünftig auch diesen scheinbar hochmineralisierten Bereich näher zu erkunden. Dabei soll auch die westliche Ausdehnung von rund 300 m näher erforscht werden.

Die Bohrresultate vom ‚Iron Creek’-Projekt würde die Entwicklungsvision weiter unterstützen, verdeutlichte Trent Mell - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298244 -, Präsident und CEO von First Cobalt und erklärte weiter, man arbeite derzeit mit drei Bohrgeräten an Erweiterungsbohrungen in den Zwischenbereichen. Dies sei unumgänglich, um Anfang 2019 eine neue Ressourcenschätzung ausarbeiten zu können.

Zudem teilte die Gesellschaft bereits am 22. Oktober 2018 mit, dass man die Mannschaft mit Herrn Ryan Snider als neuen Finanzvorstand bereichert hat. Herr Snider ersetzt den bislang tätigen Kevin Ma, der zurücktrat und fortan als Berater mit der Gesellschaft verbunden bleibt. Herr Snider blickt auf weitreichende Erfahrungen im Bergbau und deren finanziellen Angelegenheiten zurück. So war er für 5 Jahre bei Inmet Mining Corporation tätig, wo er mit ‚Cobre Panama’ eine der weltweit größten Kupferentwicklungen begleitete. Er leitete dort das jährliche Budget, die Quartalsvorschauen, überblickte die operativen Finanzströme, sowie deren Reports und Analysen als Basis für strategische Unternehmensentscheidungen.

Für ihn findet Vorstand Mell folgende Worte: „Während wir unseren Fokus ganz auf ‚Iron Creek’ richten, konsolidieren wir unsere Organisation durch Schließung unseres Büros in Vancouver und zentralisieren die Finanzthemen in unserem Büro in Toronto. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ryan, der enorme finanzielle und strategische Erfahrungen inklusive Reports, Businesspläne, Projektmodellierung mitbringt und auch im Bereich Merger und Akquisition signifikante Leistungen vorweisen kann.“

Zudem dachte sich sicher da Management, nichts informiert den Investor besser als ein vor Ort gedrehtes Video in dem man sowohl die Landschaft des Projektes, Untergrundstollen und auch die laufenden Aktivitäten sieht. Dazu noch die fachkundigen Erklärungen des Managements über Kobaltmarkt, Jurisdiktion des Landes und der Unternehmensplanung machen dieses etwa vierminütige Video äußerst informativ. Das Video ist auf First Cobalts Homepage unter: https://www.firstcobalt.com/investors/media-gallery/videos/ abrufbar.





