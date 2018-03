First Cobalt: Ist die Warteposition die Vorbereitung auf eine Kursexplosion?

First Cobalt hatte im November eine Kursexplosion von unter 0,50 Euro auf 1,034 Euro hingelegt und nach Gewinnmitnahmen einen erneuten Ausbruch nach oben produziert, der wieder in den Bereich um 1,00 Euro ging. Danach ging es aber bergab und die Aktie hält sich seit Anfang Februar mit nur einem Ausreißer nach unten im Bereich 0,65/0,70 Euro. Kobalt ist das neue Gold; mindestens findet man diese Formulierung in einigen Kommentaren über Kobalt-Aktien. Die Elektromobilität braucht für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus Kobalt.

Der Preis für Kobalt steigt fast täglich und lag in den letzten Tagen bei fast 85.000 Dollar pro Tonne. Vor einem Jahr lag der Preis noch bei etwa 35.000 Dollar. First Cobalt bezeichnet sich als den größten Kobalt-Explorer weltweit und hat gerade gemeldet, dass man sich bei der Übernahme von US-Cobalt geeinigt hat. Damit verfügt First Cobalt über verschiedene höchst interessante Projekte in Kanada und den USA. Wenn es zu signifikanten Kobalt-Funden kommt, wird die Aktie explodieren.