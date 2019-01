First Berlin - publity AG Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "publity":

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 23,83 41,58 23,57 35,18 38,49 44,26 EBIT (EUR Mio.) 20,31 34,08 12,18 24,97 30,15 35,85 EPS (verwässert) (EUR) 2,27 3,86 1,65 2,67 3,32 3,99 FCF (EUR Mio.) 82,42 -16,36 -0,54 21,02 20,90 24,99

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 30,00.publity hat ihre Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben und rundet das Jahr damit ab. Der Vorstand erwartet nun Umsatz und Gewinne um 50% bis 70% oberhalb der Werte des Jahres 2017 (zuvor: 20% bis 30% oberhalb der Vorjahrwerte). Dank weiterer Gebühren aus erfolgreichen An- und Verkäufen ist das Unternehmen auf gutem Weg, nach einer schwachen Performance im letzten Jahr und im ersten Halbjahr 2018 stark zu wachsen. Wir haben unsere Schätzungen für 2018 entsprechend angepasst. Der Vermögensverwalter kündigte auch Pläne an im nächsten Jahr einen eigenen Immobilienbestand aufzubauen, um attraktive Mieteinnahmen zu erzielen. Unsere DCF-basierte Bewertung ergibt jetzt ein Kursziel von €30,00 (zuvor: €29,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.