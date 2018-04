First Berlin - aventron AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (CHF Mio.) 23,85 48,46 77,14 84,71 93,90 101,67 EBIT (CHF Mio.) 7,01 13,77 23,92 25,42 27,70 29,12 EPS (verwässert) (CHF) 0,11 0,12 0,24 0,25 0,27 0,27 FCF (CHF Mio.) -27,56 7,38 25,35 -25,51 -90,69 35,79

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,00.aventrons endgültige 2017-Zahlen entsprechen weitgehend den vorläufig gemeldeten. Der Umsatz wuchs um 59% auf CHF 77,1 Mio. und das EBIT stieg überproportional um 74% auf CHF 23,9 Mio. Die EBIT-Marge kletterte von 28,4% auf 31,0%. Dank niedrigerer Steuern und Minderheitenanteile lag das Nettoergebnis deutlich über unserer Schätzung und betrug CHF 8,3 Mio. (FBe: CHF 6,1 Mio.) nach CHF 3,0 Mio. in 2016 (+181%). Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich von CHF 0,12 auf CHF 0,25. Das Management schlägt eine um 9,5% erhöhte Dividende von CHF 0,23 vor. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 2,3%. Für 2018 plant aventron einen Umsatz von ca. CHF 85 Mio. bei einer EBIT-Marge von ca. 30%. Nachdem das für 2020 anvisierte Kapazitätsziel von 500 MW bereits in 2019 erreicht werden dürfte, plant das Management das nächste mittelfristige Expansionsziel: Bis 2030 will aventron ein Grünstromportfolio mit einer Gesamtkapazität von 1.000 MW aufbauen und damit 2.200 GWh Strom produzieren. Als erster Schritt ist dazu in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 147 Mio. geplant. Der Ausgabepreis liegt bei CHF 9,80. Die Maßnahme würde die Aktienzahl von gegenwärtig 34,1 Mio. um maximal 15 Mio. auf maximal 49,1 Mio. erhöhen. Nach den überzeugenden endgültigen Zahlen für 2017 und der klaren Guidance für 2018E erhöhen wir unsere Schätzungen, die das neue Expansionsziel noch nicht berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von CHF 13,00. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.