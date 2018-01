First Berlin - ad pepper media International N.V. Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 56,01 61,16 73,19 86,68 100,46 111,51 EBIT (EUR Mio.) 0,24 1,61 1,31 3,14 4,52 5,80 EPS (verwässert) (EUR) 0,00 0,03 0,02 0,07 0,11 0,15 FCF (EUR Mio.) 1,44 -0,54 1,51 2,74 3,81 4,53

First Berlin Equity Research hat am 09.01.2018 die Coverage von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145/ Bloomberg: APM GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 4,30.ad pepper media International N.V. ("ad pepper"),1999 gegründet, ist Online-Marketing-Pionier und Experte in Performance-Marketing. Aufgrund seiner internationalen Reichweite und exzellenten Reputation hat das Unternehmen Global Player wie Nike und Samsung als Kunden. Seine Online-Marketing-Plattform (Webgains) zeigt starkes Wachstum. Die positiven Netzwerkeffekte der Plattform bieten umfangreiches Skalierungs- und Margensteigerungspotenzial. Darüber hinaus wird Webgains, basierend auf einer Kooperation mit IBM, innovative Online-Marketing-Technologien anwenden, um die Marketing-Performance weiter zu steigern. Die Nutzung künstlicher Intelligenz und hochentwickelter analytischer Software (IBM Watson) dürften ad pepper einen Wettbewerbsvorteil geben und weiteres Wachstum bei steigenden Margen generieren. Ein starker globaler Online-Marketing-Sektor mit prognostizierten zweistelligen Wachstumsraten in den kommenden Jahren sollte dabei eine kräftige Unterstützung sein. Wir nehmen die Coverage mit einer Hinzufügen-Empfehlung und einem Kursziel von €4,30 auf.