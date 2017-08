First Berlin - WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,36.Die Q2-Ergebnisse waren im Einklang mit unseren Prognosen, und die Hauptkennzahlen sind weiter gewachsen. Dank der Portfolioerweiterung stiegen die Mieteinnahmen um 54% J/J auf €11,8 Mio., während das FFO I um 76% J/J auf €6,9 Mio. kletterte. Mit der Q2-Performance ist das Unternehmen gut positioniert, um die bestätigte Management-Guidance (Mieteinnahmen: €42 Mio. - €44 Mio.; FFO I: €23 Mio. - €24 Mio.) zu erreichen. Das Management deutete an, dass die Mieterlöse am oberen Rand der kommunizierten Spanne liegen sollten. Am 10. Mai hat die TLG AG den Aktionären der WCM AG ein Übernahmeangebot vorgelegt. Angesichts der Unterstützung der Hauptaktionäre erwarten wir im Oktober einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme. Wir sehen den fairen Wert bei dem Angebotspreis von €3,36 je Aktie. Unsere Empfehlung ist weiterhin Hinzufügen.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.