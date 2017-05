First Berlin - WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,36.WCM unterzeichnete einen Unternehmenszusammenschlussvertrag (BCA) mit TLG Immobilien AG, um eine deutschlandweite €3 Mrd. Gewerbeimmobiliengesellschaft zu schaffen. Der Angebotspreis von €3,36 pro Aktie stellt eine Prämie von 17,8% auf den WCM pro-forma EPRA NAV dar, und die neuen TLG-Aktien werden ab dem 1. Januar 2017 dividendenberechtigt sein. Das WCM-Management wird das Angebot unterstützen und den Aktionären empfehlen es anzunehmen. TLG gab auch bekannt, dass es eine unwiderrufliche Einigung mit den größten Aktionären der WCM (circa 50% der Aktien und Stimmrechte) erzielt hat, das Angebot zu akzeptieren. Wir erwarten daher eine erfolgreiche Übernahme und bewerten die WCM-Aktie zum Angebotspreis von €3,36 (bisher: €4,00). Unsere Empfehlung ist nun Hinzufügen (bisher: Kaufen).Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.