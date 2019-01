First Berlin - Valneva SE Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 78,36 94,06 105,29 110,83 124,52 136,26 EBIT (EUR Mio.) -6,75 -42,57 -3,95 0,09 1,42 1,74 EPS (verwässert) (EUR) -0,28 -0,66 -0,15 -0,06 -0,02 -0,02 FCF (EUR Mio.) -22,35 2,82 8,79 8,50 -0,23 0,27

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,40.Valneva hat in den letzten Wochen positive Nachrichten zu allen drei aktiven Komponenten ihrer Pipeline veröffentlicht. Mitte Dezember begann Valneva mit der Phase-II-Entwicklung des Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15. Vorläufige Daten werden Mitte 2020 erwartet. Am Montag gab das Unternehmen für die Phase-I-Studie des Impfstoffkandidaten VLA1553 gegen Chikungunya Zwischenergebnisse bekannt, die am Tag 28 in einer gepoolten Analyse aller geimpften Gruppen eine 100%-ige Serokonversion zeigten. In der zweiten Novemberhälfte wiesen die vorläufigen Daten der Phase-I-Studie (Zwischenanalyse bis zum Tag 56) mit dem Zika-Virus-Impfstoffkandidaten VLA1601 am Tag 35 eine Serokonversionsrate von 87,5% auf. In keiner der Studien wurden unerwünschte Ereignisse berichtet. Die wichtigsten Währungspaare für Valneva - USDEUR und CADEUR - liegen beide derzeit über ihrem durchschnittlichen Niveau von 2018, und daher sind wir zuversichtlich, dass unsere Produktumsatzwachstumsprognose für das Jahr 2019 von 12,2% auf €113,4 Mio., die wir unverändert lassen, erreicht wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von €5,40 bei.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.