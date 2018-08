First Berlin - Valneva SE Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 78,36 94,06 105,29 113,88 124,52 136,26 EBIT (EUR Mio.) -6,75 -42,57 -3,95 -1,29 2,42 2,74 EPS (verwässert) (EUR) -0,28 -0,66 -0,15 -0,07 -0,02 -0,02 FCF (EUR Mio.) -22,35 2,82 8,79 -4,06 -0,35 -0,71

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,00 auf EUR 5,80.Am 2. August veröffentlichte Valneva die H1/18-Ergebnisse und hielt eine Telefonkonferenz ab. Das Unternehmen meldete gute Zahlen, die allerdings vor allem aufgrund negativer Währungseinflüsse leicht unter unseren Schätzungen lagen. Der Konzernumsatz erhöhte sich in H1/18 um 9,4% (+16.4% zu konstanten Wechselkursen) und belief sich auf €59,0 Mio. (FBe: €59,7 Mio.; H1/17: €53,9 Mio.). Die Produktumsätze stiegen um 11,4% (+18,6% bei konstanten Wechselkursen) auf €53,5 Mio. (FBe: €53,7 Mio.; H1/17: €48,1 Mio.). Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von €5,8 Mio., das unter unserer Schätzung von €7,2 Mio. (H1/17: €7,6 Mio.) lag. Dies ist hauptsächlich auf das Timing der F&E-Aufwendungen und die typische Quartalsvolatilität zurückzuführen. Das Management hat den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, aber nach der Telefonkonferenz haben wir unsere Kostenprognosen für 2018 und die Folgejahre nach oben korrigiert. Für das Jahr 2018 liegt unsere EBITDA-Prognose mit €5,2 Mio. (bisher: €7,6 Mio.) nunmehr näher am unteren Ende der Management-Guidance-Spanne von €5 bis 10 Mio. Anpassungen unserer Kostenprognosen spiegeln höhere Marketingausgaben in Verbindung mit zunehmenden Kommerzialisierungsbemühungen in den USA wider. Wir ziehen auch höhere F&E-Kosten in Betracht, um die hohe Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass das Unternehmen in den Jahren 2019 und 2020 Phase-II-Studien sowohl bei Lyme-Borreliose als auch bei Chikungunya durchführen wird. Nach diesen Anpassungen sehen wir nun den fairen Wert der Valneva-Aktie bei €5,80 (zuvor: €6,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.