First Berlin - Valneva SE Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 83,33 97,89 109,75 118,35 128,98 140,59 EBIT (EUR Mio.) -6,75 -42,57 -3,95 -3,65 2,65 9,63 EPS (verwässert) (EUR) -0,28 -0,66 -0,15 -0,10 -0,02 0,07 FCF (EUR Mio.) -22,35 2,82 8,79 -2,25 4,03 10,24

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00.Am 22. März veröffentlichte Valneva die Ergebnisse für das GJ/17 und hielt eine Telefonkonferenz ab. Die Umsatzzahlen (15. Februar) lagen über unseren Prognosen, aber die operative Leistung lag leicht unter unseren Erwartungen. Der Rohertrag und das EBITDA lagen mit €63,8 Mio. (GJ/16: €54,8 Mio.) und €10,8 Mio. (GJ/16: €2,8 Mio.) unter unseren Schätzungen von € 64,8 Mio. bzw. €11,5 Mio. Aufgrund eines einmaligen Steuervorteils in Höhe von €1,1 Mio. (FBe: €-1,0 Mio.; GJ/16: €-0,4 Mio.) lag das Nettoergebnis für das Geschäftsjahr 2017 mit € -11,5 Mio. jedoch besser als unsere Schätzung von €-12,3 Mio. Der Produktumsatz-Ausblick des Unternehmens für 2018E entsprach mit einem Wachstum von >10% unseren Erwartungen. Valneva stellte auch höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Höhe von €30-35 Mio. (Vorjahr €23-25 Mio.) in Aussicht. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass sich im Laufe des Jahres 2018 drei Programme in der klinischen Entwicklung befinden werden. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Darüber hinaus analysiert das Unternehmen Optionen zur Optimierung seines Schuldenportfolios. Dazu gehört, dass teuere Schulden zunehmend in kostengünstigere Kreditlinien umgeschichtet werden. In Anbetracht der ersten eingeleiteten Schritte haben wir unseren Fremdkapitalkostensatz reduziert, was zu einem niedrigeren WACC von 9,8% (zuvor 10,0%) führt. Unser angepasstes Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell ergibt weiterhin ein Kursziel von €6,00. Wir lassen unsere Kaufempfehlung unverändert.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.