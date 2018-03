First Berlin - Valneva SE Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 83,33 97,89 108,07 118,38 129,51 141,57 EBIT (EUR Mio.) -6,75 -42,57 -3,21 3,62 5,95 11,31 EPS (verwässert) (EUR) -0,28 -0,66 -0,17 -0,01 0,02 0,09 FCF (EUR Mio.) -22,35 2,82 2,28 2,96 8,73 13,97

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,70 auf EUR 6,00.Valneva veröffentlichte gestern positive Zwischenergebnisse für die Phase-I-Studie des Borreliose-Programms VLA15. Der Impfstoffkandidat erreichte erfolgreich den primären Endpunkt der Studie. Er zeigte ein gutes Sicherheitsprofil (in allen Dosierungen und Formulierungen), welches vergleichbar zu anderen zugelassenen Impfstoffen ist. Darüber hinaus überwachte das Unternehmen als sekundären Endpunkt die Immunogenität durch die Messung der Serokonversionsrate (SCR). VLA15 zeigte in allen getesteten Dosen und Formulierungen eine hohe immunogene Aktivität. Der Impfstoffkandidat zeigte eine klare dosisabhängige SCR. Die Formulierungsgruppen erzielten unter Verwendung eines Adjuvans bessere Ergebnisse als ohne Adjuvans bei gleichen Dosen. VLA15 erreichte eine SCR von 71,4% - 96,4% bei einer höchsten Dosis von 90 mcg unter Verwendung eines Adjuvans. Daher bevorzugt Valneva diese Dosis und Formulierung für die weitere Entwicklung. Angesichts der positiven Ergebnisse hat das Unternehmen beschlossen, so bald wie möglich in die Phase-II-Entwicklung einzutreten und erwartet, dass die Phase-II-Studie in H2/18 beginnen wird. Basierend auf den vielversprechenden Top-Line-Daten zum Impfstoffkandidaten VLA15 haben wir unser Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell aktualisiert und unser Kursziel auf €6,00 (bisher: €5,70) angehoben. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.