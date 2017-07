First Berlin - Valneva SE Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 83,33 97,89 108,07 118,38 129,51 141,57 EBIT (EUR Mio.) -6,75 -42,57 -1,27 3,62 5,95 11,31 EPS (verwässert) (EUR) -0,28 -0,66 -0,09 0,00 0,04 0,12 FCF (EUR Mio.) -22,35 2,82 -0,28 7,70 10,96 15,91

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00.Gestern hat Valneva angekündigt, dass die US-Regulierungsbehörde FDA den Fast Track Status für VLA15, den Impfstoff des Unternehmens gegen Borreliose, gewährt hat. Die Fast-Track-Bezeichnung ermöglicht einen intensiveren Austausch mit den Regulierungsbehörden, der in der Regel in eine schnellere Impfstoffentwicklung und Marketingzulassung mündet. Das Unternehmen kündigte ebenfalls an, dass die Rekrutierung der Teilnehmer für die Phase I Studie von VLA15 abgeschlossen ist. Valneva ist damit auf dem richtigen Weg, in Q1/18 Phase I Top-Line-Daten zu veröffentlichen und die Phase-II-Studie zu initiieren. Basierend auf diesen positiven Neuigkeiten, bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von € 4,00.