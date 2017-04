First Berlin - Valneva SE Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 83,33 97,89 108,07 118,38 129,51 141,57 EBIT (EUR Mio.) -6,75 -42,57 -1,27 3,62 5,95 11,31 EPS (verwässert) (EUR) -0,28 -0,66 -0,09 0,00 0,04 0,12 FCF (EUR Mio.) -22,35 2,82 -0,28 7,70 10,96 15,91

First Berlin Equity Research hat am 26.04.2017 die Coverage von Valneva SE (ISIN: FR0004056851/ Bloomberg: VLA FP) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 4,00.Valneva SE ist als Spezialimpfstoffunternehmen mit zwei kommerziellen Reiseimpfstoffen und zwei Impfstoffkandidaten gegen Infektionskrankheiten in der Entwicklungsphase sehr gut aufgestellt. 2015 übernahm das Unternehmen von Johnson & Johnson zu einem sehr günstigen Preis Crucell-Sweden und erhielt damit Zugang zu weiteren Produktionsanlagen, einem Vertriebsnetz in den nordischen Ländern und einem zweiten Reiseimpfstoff, Dukoral. Diese Akquisition verschaffte Valneva die kritische Masse für den Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes für die beiden Reiseimpfstoffe in bestimmten Schlüsselländern. Wir erwarten, dass die aggressive Marktpenetration zu einem starken Top-Line-Wachstum und einer deutlichen Margenverbesserung führt. Das Produktumsatzwachstum sollte 2017 um 12% auf €90,1 Mio. und im Zeitraum 2016-2020 mit einer CAGR von 11% wachsen. Seit 2016 erwirtschaftet das Unternehmen ein positives EBITDA und ist auf einem guten Weg, in 2018 auch ein positives EBIT zu erreichen. Das Unternehmen hat eine solide Bilanz und sollte unseren Schätzungen zufolge bis Jahresende über eine Liquidität von €32,7 Mio. verfügen. Mit einer Bewertung auf attraktivem Niveau nehmen wir die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von €4.00 auf.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.