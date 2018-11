First Berlin - Schloss Wachenheim AG Research Update

Schätzungen: 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E Umsatz (EUR Mio.) 293,18 296,06 324,53 346,65 349,79 363,48 EBIT (EUR Mio.) 20,33 22,18 23,83 23,65 24,40 25,58 EPS (verwässert) (EUR) 1,29 1,45 1,40 1,45 1,48 1,56 FCF (EUR Mio.) 2,46 10,40 8,80 10,53 12,96 12,83

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,30.Der Umsatz im ersten Quartal 18/19 stieg um 6,4% auf €79,1 Mio. (Q1 17/18: €74,4 Mio.), das EBIT ging jedoch um 18,7% auf €4,8 Mio. zurück (Q1 17/18: €5,9 Mio.). Das Ergebnis wurde durch das Ausbleiben positiver Sondereffekte beeinflusst, die die Zahlen für Q1 17/18 positiv prägten, sowie höhere Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen. Diese Entwicklungen entsprachen sowohl unseren als auch den Erwartungen des Managements. Trotz der Preiserhöhungen, die wegen höherer Rohweinkosten aufgrund des unterdurchschnittlichen Ertrages der Weinlese 2017 erforderlich waren, hat sich das Gruppenvolumen gegenüber dem Vorjahresquartal erfreulicherweise wenig verändert. Vor dem Hintergrund eines soliden Konsumumfelds ist die Unternehmensführung hinsichtlich des entscheidenden Weihnachtsquartals optimistisch. Die Prognose für das Gesamtjahr 2018/19 ist gegenüber dem im September veröffentlichten Geschäftsbericht unverändert und sieht vor, dass das Umsatzwachstum einen leichten Mengenanstieg übertreffen sollte. Das Management erwartet auch ein stabiles Betriebsergebnis und Ergebnis vor Minderheitsanteilen. Wir lassen unsere Prognosen unverändert und behalten unsere Kaufempfehlung bei einem Kursziel von €22,30 bei.