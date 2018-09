First Berlin - Schloss Wachenheim AG Research Update

Schätzungen: 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E Umsatz (EUR Mio.) 293,18 296,06 324,53 346,65 349,79 363,48 EBIT (EUR Mio.) 20,33 22,18 23,83 23,65 24,40 25,58 EPS (verwässert) (EUR) 1,29 1,45 1,40 1,45 1,48 1,56 FCF (EUR Mio.) 2,46 10,40 8,80 10,53 12,96 12,83

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,50 auf EUR 22,30.Der Umsatz und das EBIT von Schoss Wachenheim (SWA) lagen im Geschäftsjahr 2017/18 nahe bei unseren Prognosen und erhöhten sich um 9,6% auf €324,5 Mio. (2016/17: €296,1 Mio.; FBe: €321,2 Mio.) bzw. um 7,4% auf €23,8 Mio. (2016/17: €22,2 Mio.; FBe: €23,3 Mio.). Der Dividendenvorschlag von €0,50 entspricht unserer Prognose und ergibt eine Dividendenrendite von 2,5%. Für das Jahr 2018/19 geht das Management für den Konzern von einem leichten Mengenwachstum aus. Es wird erwartet, dass der Umsatz überproportional steigt, aufgrund der günstigen Verschiebung des Produktmixes durch steigende Verkäufe von Eigenmarken in Frankreich und Deutschland, anhaltendes Wachstum bei den Weinverkäufen in Polen und auch wegen Preissteigerungen, die durch den unterdurchschnittlichen Ertrag der Weinlese 2017 notwendig wurden. Das EBIT wird voraussichtlich stabil bleiben, da höhere Ergebnisse in Deutschland und Frankreich durch niedrigere Zahlen in den Segmenten Ostmitteleuropa und Übrige Aktivitäten ausgeglichen werden. Niedrigere Ergebnisse sind in den zwei letzgenannten Segmenten wahrscheinlich wegen der Nichtwiederholung von Sondereffekten, die die Performance 2017/18 ankurbelten sowie steigende Kosten in Polen/Rumänien etc. Unsere EBIT-Prognosen für 2019/20 und 2020/21 werden um 10,0% bzw. 10,4% reduziert und spiegeln hauptsächlich die vorsichtige Aussage des Managements wider, dass steigende Kosten in Ostmitteleuropa Teil des Grundes für den Rückgang im erwarteten EBIT für 2018/1919 sind. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Traubenlese im Jahr 2018 besser ausfallen wird als im Jahr 2017. Dies deutet darauf hin, dass die Rohweinkosten für das Geschäftsjahr 2019/20 niedriger sein werden als im Jahr 2018/19 und der Wettbewerb SWA zu Produktpreissenkungen veranlassen könnte. Dies spiegelt sich in unserer Umsatzwachstumsprognose von 0,9% für 2019/20 wider. Die Bevorratung mit 2018er Rohwein dürfte aber zum höheren Free Cashflow im laufenden Geschäftsjahr beitragen. Nach Änderungen unserer Prognosen sehen wir für die SWA-Aktie nun einen fairen Wert von €22,30 (bisher: €22,50). Wir bleiben bei unserer Add-Empfehlung.