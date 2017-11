First Berlin - Schloss Wachenheim AG Research Update

Schätzungen: 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18E 2018/19E Umsatz (EUR Mio.) 308,28 288,68 293,18 296,06 325,02 342,64 EBIT (EUR Mio.) 21,46 20,72 20,33 22,18 24,97 26,36 EPS (verwässert) (EUR) 1,58 1,29 1,29 1,45 1,60 1,68 FCF (EUR Mio.) 21,50 28,69 2,46 10,40 -7,27 12,51

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 23,60.Schloss Wachenheims Zahlen für Q1 16/17 zeigten einen guten Start in das Geschäftsjahr, welches zum 30. Juni endet, mit einem Umsatz- und EBIT-Anstieg von 6,3% bzw. 19,4%. Der Umsatz in Deutschland profitierte von der Akquisition des Weinhändlers Rindchen und einem starken organischen Wachstum des Weinabsatzes in Polen. Der Anstieg des EBITs war hauptsächlich auf den letztgenannten Markt zurückzuführen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass das Volumen in 2017/18 von einem positiven Konsumklima in allen Märkten von SWA profitieren wird. Die positive Verschiebung des Produktmixes von SWA durch die Rindchen-Akquisition, das Wachstum des Weinabsatzes in Polen und steigende Umsätze mit Eigenmarken dürften die EBIT-Marge in diesem Jahr weiter erhöhen. Wir lassen unsere Prognosen vor dem wichtigen Weihnachtsquartal unverändert und behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung und unser Kursziel von 23,60 € bei.