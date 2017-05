First Berlin - Schloss Wachenheim AG Research Update

Schätzungen: 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17E 2017/18E 2017/19E Umsatz (EUR Mio.) 308,28 288,68 293,18 293,76 303,24 313,10 EBIT (EUR Mio.) 21,46 20,72 20,33 22,05 23,63 24,51 EPS (verwässert) (EUR) 1,58 1,29 1,29 1,39 1,54 1,60 FCF (EUR Mio.) 21,50 28,69 2,46 9,26 13,26 12,50

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 18,60.In Q3 16/17 fiel der Umsatz um 1,1 % auf €56,6 Mio. (FBe: €56,3 Mio.; Q3 15/16: €57,2 Mio.), weil Rückgänge im Bereich der Handelseigenmarken in Deutschland (die das Management im Voraus signalisiert hatte) das durch florierende Wein- und Brandyumsätze stark wachsende Ostmitteleuropageschäft überwogen. In Q3 16/17 wurde das EBIT gestärkt durch die Abwesenheit von €1,2 Mio. an Einmalkosten im Vorjahr in Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes sowie Umstrukturierungen im Vertrieb. Das EBIT in Q3 16/17 lag oberhalb unserer Prognose wegen einer erheblichen produktmixbedingten Verbesserung der Bruttomarge in Frankreich und eines Gewinnes in Höhe von €0,4 Mio. in Bezug auf eine Immobilientransaktion im Segment Ostmitteleuropa. Die Werbungsaufwendungen in Deutschland werden in diesem Quartal anziehen. Aber da EBIT und Konzernüberschuss nach neun Monaten um 27,7% bzw. 33,9% über dem Vorjahresniveau liegen, hat das Management die Guidance fürs Gesamtjahr von "einem EBIT und einem Konzernjahresüberschuss auf dem hohen Niveau des Geschäftsjahres 2015/16" auf "eine leichte Steigerung von EBIT und Konzernjahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr" angehoben. Wir haben unsere Prognosen nach dem Q2-Ergebnis nach oben revidiert. Diese weisen nun Steigerungen beim EBIT und Konzernjahresüberschuss von 8,5% bzw. 10,8% auf. Folglich belassen wir unsere Prognosen unverändert. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung und unser Kursziel von €18,60 bei.