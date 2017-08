First Berlin - SFC Energy AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 53,63 47,31 44,04 49,95 57,34 65,20 EBIT (EUR Mio.) -4,27 -10,64 -4,90 -2,02 0,17 2,41 EPS (verwässert) (EUR) -0,60 -1,24 -0,58 -0,35 -0,11 0,13 FCF (EUR Mio.) -4,19 -3,21 -6,15 -3,21 -2,84 -0,78

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,30 auf EUR 4,60.SFC Energy hat €5 Mio. durch die Emission einer festverzinslichen Schuldverschreibung und einer Optionsanleihe an den Harbert European Growth Capital Fund eingeworben. Die zusätzlichen Barmittel erhöhen die Cashposition und werden zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und zur Finanzierung der internationalen Expansion genutzt. Nachdem SFC ihr Finanzierungsproblem gelöst hat, kann sich das Unternehmen jetzt auf das Wachstum in den Segmenten Sicherheit & Industrie und Öl & Gas konzentrieren. In Q1 berichtete SFC starkes Umsatzwachstum und einen deutlich erhöhten Auftragsbestand. Wir bestätigen unsere EBIT-Schätzungen für 2017E und die Folgejahre und gehen von einem positiven EBIT in 2018E aus. Da die Finanzierung SFCs Risikoprofil verbessert hat, senken wir unseren WACC und erhöhen das Kursziel auf €4,60 (bisher: €4,30). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.