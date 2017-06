First Berlin - Rock Tech Lithium Inc. Research Update

Schätzungen: 2012 2013 2014 2015 2016 2017E Umsatz (CAD Mio.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EBIT (CAD Mio.) -1,44 -0,53 -0,73 -0,47 -1,19 -0,88 EPS (verwässert) (CAD) -0,56 -0,53 -0,15 -0,01 -0,06 -0,03 FCF (CAD Mio.) -2,85 -0,70 0,06 0,29 -1,03 -2,85

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P1027) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,50.Junior-Lithiumbergbauunternehmen (die mit der Produktion noch nicht angefangen haben), haben ihre größeren Peers im bisherigen Jahresverlauf underperformt. Der Bloomberg SOLLIT Index (fünf größte Mitglieder: FMC, SQM, Tesla, Samsung SDI, Albermarle) ist im bisherigen Jahresverlauf um 18% geklettert. Dagegen sind die Kurse von Rock Tech Lithium (RCK) und ihren Peers (Altura, Critical Elements, Kidman, Nemaska, Pilbara, Sayona) im Schnitt um lediglich 3% gestiegen. Unseres Erachtens ist diese Underperformance der Angst zuzuschreiben, dass Kapazitätssteigerungen (hauptsächlich bei den etablierten Produzenten) eine Lithiumpreisdelle herbeiführen könnten, bevor die Junior-Lithiumbergbunternehmen in der Lage sind, die Finanzierung zu sichern, bzw. die Produktion zu erreichen. Aus unserer Sicht sind diese Ängste überzogen. Obwohl erhebliche neue Kapazität für die nächsten fünf Jahre geplant ist, hat die Geschichte wiederholt gezeigt, dass geplante neue Kapazität in erheblichem Maße den Markt entweder verspätet oder gar nicht erreicht. Was die Nachfrage angeht, werden die Prognosen vor dem Hintergrund anhaltend positiver Nachrichten über die Entwicklung der elektrischen Autoindustrie tendenziell nach oben angepasst. Aus unserer Sicht unterschätzt der Markt die Geschwindigkeit, mit der die elektrischen Autos die Massenakzeptanz erlangen werden. Unsere Grundannahme sieht eine 15%ige Durchdringung des Marktes für neue Autos und leichte Nutzfahrzeuge durch elektrische Fahrzeuge bis 2026 vor. Dadurch entstünde auf Basis unserer Zahlen ein Lithiumkarbonatmarkt von über 620Kt (das Dreifache des heutigen Marktes). Unterdessen deuten jüngst veröffentlichte Schürf- und Kanalprobeergebnisse darauf hin, dass es RCK gelingen wird, das in unserer Coverageaufnahmestudie vom 21. März genannte Ziel zu erreichen, nämlich die NI 43-101-konforme Tonnage bis Anfang 2018 von derzeit 9,5 Mio. Tonnen auf 15,8 Mio. Tonnen anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von CAD1,50 bei.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.