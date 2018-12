First Berlin - Pharming Group NV Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 10,83 15,87 89,62 136,28 164,73 202,86 EBIT (EUR Mio.) -12,83 -11,54 21,91 44,09 56,54 73,51 EPS (verwässert) (EUR) -0,02 -0,04 -0,16 0,04 0,07 0,11 FCF (EUR Mio.) -18,14 -67,48 32,17 41,03 45,05 74,78

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,00.Die Ergebnisse einer von Forschern initiierten vergleichenden Studie über Therapien für akute Attacken des hereditären Angioödems (HAE), die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigen eine signifikant niedrigere Re-Dosierungsrate für Pharmings Ruconest als für die meistverkaufte Therapie für HAE - Shires Firazyr. 18 (90%) der 20 mit Ruconest behandelten Anfälle wurden nach der ersten Dosis beseitigt. Pharming stellt fest, diese Zahl wäre wahrscheinlich 100% gewesen, wenn zwei Patienten sich nicht selbst unterdosiert hätten, indem sie nur eine Ampulle mit 2.100 IE verwendeten, anstatt der auf dem Etikett empfohlenen Dosis von 50 IE / kg. Im Gegensatz dazu benötigten 11 (44%) der 25 Patienten, die Firazyr einnahmen, eine zweite Dosis. Von diesen 11 Patienten nahmen acht eine zweite Dosis Firazyr ein. Fünf (62,5%) dieser Dosen schlugen fehl. Zwei dieser fünf Patienten nahmen eine dritte Dosis Firazyr ein. Eine dieser Dosen schlug fehl. Firazyr ist das meistverkaufte Produkt für die Behandlung von HAE im akuten oder prophylaktischen Umfeld. Weltweit betrug der Umsatz 9M/18 USD 557 Mio. im Vergleich zu USD 117 Mio. für Ruconest. Frühere nicht vergleichende Studien haben für Ruconest niedrigere Rückfallraten als für Firazyr aufgezeigt, aber das Marketingpersonal von Pharming wurde aufgrund der Unterschiede zwischen den Ruconest- und Firazyr-Studiengestaltungen am Nutzen dieser Daten gehindert. Sie können jetzt auf die am Freitag veröffentlichten Studienergebnisse verweisen. Darüber hinaus unterstreicht die Studie das Argument für die Anwendung eines C1-Inhibitors wie Ruconest als Rettungstherapie im Rahmen eines prophylaktischen Behandlungsregimes. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem Kursziel von €2,00 bei.