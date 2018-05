First Berlin - Pharming Group NV Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 21,19 10,83 15,87 89,62 146,00 188,66 EBIT (EUR Mio.) 2,88 -12,83 -11,54 21,91 52,33 70,58 EPS (verwässert) (EUR) -0,02 -0,02 -0,04 -0,16 0,07 0,11 FCF (EUR Mio.) -3,23 -18,14 -67,48 32,17 52,54 65,72

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 2,00.In Q4/2017 erreichte Pharmings aufs Jahr hochgerechneter Umsatz €132 Mio. Die Investoren fragen sich nun, ob die Firma 2018 angesichts stärker werdender Konkurrenz auf dem Markt für hereditäres Angioödem-Therapien die Umsätze wird weiter steigern können. Eine weitere Frage ist, ob die sich ausschließlich im präklinischen Stadium befindliche Pipeline kurzfristig für positive Bewertungsimpulse sorgen kann. Wir bejahen beide Fragen. Wir haben unser Kursziel auf €2,00 etwas angehoben (vorher: €1,90), um den stärker als von uns erwarteten Q4/2017-Zahlen Rechnung zu tragen. Wir haben die präklinischen Pipelineprodukte noch nicht in unsere Bewertung aufgenommen, sind aber in dieser Studie detailliert auf sie eingegangen und gehen davon aus, dass sich dies bis Jahresende ändern könnte. Insbesondere sind wir optimistisch in Bezug auf die Aussichten bei der Pompeschen Krankheit, wofür Pharming die Einreichung einer investigative new Drug-Application im späteren Jahresverlauf plant. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.