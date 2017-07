First Berlin - Pharming Group NV Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 6,84 21,19 10,83 15,87 64,59 87,34 EBIT (EUR Mio.) -6,91 2,88 -12,83 -11,54 7,72 19,83 EPS (verwässert) (EUR) -0,07 -0,02 -0,02 -0,04 -0,07 0,03 FCF (EUR Mio.) -8,05 -3,23 -18,14 -67,48 2,38 4,63

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,40 auf EUR 1,30.Im Q2/17 lag der Umsatz mit €15,2 Mio. knapp unterhalb der Q1/17-Zahl von €15,5 Mio. und unterhalb unserer Prognose von €16,8 Mio. Wir hatten für Q2/17 trotz des Widerstandes vom schwächeren US Dollar, sowie eines Kundeninventarabbaus infolge eines entsprechenden Aufbaus im Q1/17, mit höherem Momentum beim Umsatz gerechnet. Dennoch dürfte das Umsatzwachstum aufgrund der jüngst abgeschlossenen Expansion des US-Vertriebsteams und der exzellenten Sicherheits- und Wirksamkeitscharakteristika von Ruconest im zweiten Halbjahr zurückkehren. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Gesamtjahresprognosen reduziert, um das schwächer als von uns erwartete zweite Quartal widerzuspiegeln. Wir haben unser Kursziel von €1,40 auf €1,30 herabgesetzt, aber behalten unsere Kaufempfehlung bei.