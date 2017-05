First Berlin - Pharming Group NV Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 6,84 21,19 10,83 15,87 68,76 87,07 EBIT (EUR Mio.) -6,91 2,88 -12,83 -11,54 14,50 19,74 EPS (verwässert) (EUR) -0,07 -0,02 -0,02 -0,04 0,00 0,03 FCF (EUR Mio.) -8,05 -3,23 -18,14 -67,48 -2,77 6,13

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,20 auf EUR 1,40.Nach der Akquisition der US-Vermarktungsrechte in Q4/16 war Q1/17 das erste volle Quartal in dem Pharming 100% der US-Umsätze von Ruconest verbuchte. In Q1/17 lag die Produktumsatzzahl von €15,2 Mio. 38% oberhalb unserer Prognose von €11 Mio. und 88% oberhalb der Proformazahl Q3/16 von €8,1 Mio. (die letzte verfügbare Proformazahl, die den Gesamtumsatz auf der Grundlage von 100% der US-Umsätze von Ruconest zeigt). Aufgrund von Anhebungen unserer Prognosen und weniger Verwässerung durch das Wegfallen der Aktien, die für die Tilgung der nun refinanzierten amortisierenden Wandelanleihe vorgesehen waren, erhöhen wir unser Kursziel von €1,20 auf €1,40. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.