First Berlin - PSI AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 183,68 176,85 186,10 198,86 205,82 213,06 EBIT (EUR Mio.) 11,11 11,84 13,37 15,20 16,93 18,76 EPS (verwässert) (EUR) 0,48 0,55 0,61 0,66 0,75 0,86 FCF (EUR Mio.) 11,78 10,42 -2,92 9,42 11,14 12,99

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 18,00 auf EUR 19,00.In Q3/18 stieg der Auftragseingang bei PSI um 13,9% auf €41 Mio. (Q3/17: €36 Mio.). Nach neun Monaten lag er mit einem Rekordwert von €176 Mio. (9M/17: €147 Mio.) 19,7% höher als im Vorjahr. Diese Zahlen wurden gestützt durch den Absatz von neuen Produkten für Wachstumsbereiche wie Industrie 4.0, die intelligente Integration der Elektromobilität in kommunale Verteilnetze, die Ausrichtung der Netze auf die zukünftige Struktur der Energieerzeugung, und mathematische Prozesse, die Energienetzwerke in Sektorkopplungszenarien nachbilden. Die Akzeptanz dieser neuen Produkte stimmt uns optimistisch, dass PSIs "Vision 2022", die einen Umsatz von €235 Mio. sowie eine 10-13%-ige EBIT-Marge vorsieht, vollumfänglich erreicht werden kann. Wir haben unsere Umsatzprognose für 2022 auf €235 Mio. angehoben, aber haben unsere EBIT-Margenprognose für 2022 bei 10% unverändert belassen. Wir sehen den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei €19,0 (vorher: €18,0). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.