First Berlin - PSI AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 175,39 183,68 176,85 186,10 198,86 205,82 EBIT (EUR Mio.) 7,66 11,11 11,84 13,37 15,20 16,93 EPS (verwässert) (EUR) 0,26 0,48 0,55 0,61 0,65 0,75 FCF (EUR Mio.) 9,74 11,78 10,42 -2,92 5,76 15,05

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 18,00.Der Umsatz in 2017 lag nahe bei unserer Prognose und stieg um 5,2% auf €186,1 Mio. (FBe: €187,8 Mio.; 2016: €176,9 Mio.). Das EBIT stieg um 12,9% auf €13,4 Mio. (FBe: €14,4 Mio.; 2016: €11,8 Mio. Das EBIT lag 7,3% unter unserer Prognose, da wir in allen drei Segmenten eine Verbesserung des Q4/17-EBITs im Jahresvergleich angenommen hatten. Das Q4/17-EBIT des Produktionsmanagementsegments lag €1,2 Mio. über dem Vorjahresquartal, jedoch lagen im Q4/17 die EBIT-Zahlen in den Segmenten Energiemanagement und Infrastrukturmanagement mit €0,5 Mio. bzw. €0,9 Mio. unter dem Niveau von Q4/16. Das Segment Produktionsmanagement, das über 80% des Umsatzwachstums und über 90% der Verbesserung des EBITs ausmachte, war der Haupttreiber für die Leistungssteigerung im Jahr 2017. PSIs Guidance für 2018 sieht einen Anstieg des Umsatzes im oberen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des EBITs im niedrigen zweistelligen Bereich vor. Die Geschäfte innerhalb des Produktionsmanagementsegments - PSI Metals, Logistics, Industry und Automotive - dürften wiederum die Hauptwachstumsträger sein. Das Management hat zudem die "PSI Vision 2022" vorgestellt, die einen Umsatz von €235 Mio. und eine EBIT-Marge von 10-13% vorsieht. Wir stellen fest, dass 190 Basispunkte der angestrebten Verbesserung eine Reduzierung der F&E-Ausgaben von 9,9% des Umsatzes im Jahr 2017 auf 8,0% im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Abschluss des Softwareplattform-Vereinheitlichungsprogramms zuzuschreiben sind. Das Umsatzziel der PSI geht von einer CAGR von 4,8% bis 2022 aus. Unsere Prognose ist mit 4,2% etwas konservativer und die von uns modellierte EBIT-Marge 2022 ist mit 10% auch am unteren Ende des Zielbereichs. Anpassungen unseres Bewertungsmodells auf Basis der 2017-Ergebnisse und der "Vision 2022" führen dazu, dass wir unser Kursziel auf €18,0 (zuvor: 20,0 €) senken. Wir behalten unsere Add-Empfehlung bei.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.