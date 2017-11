First Berlin - PSI AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 175,39 183,68 176,85 187,77 202,13 216,35 EBIT (EUR Mio.) 7,66 11,11 11,84 14,41 17,59 20,32 EPS (verwässert) (EUR) 0,26 0,48 0,55 0,63 0,79 0,93 FCF (EUR Mio.) 9,74 11,78 10,42 4,83 10,96 12,99

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 17,00 auf EUR 20,00.PSI profitiert weiterhin sowohl von einem zyklischen Aufschwung im Geschäftsfeld Produktionsmanagement als auch von einer strukturellen Erhöhung der Nachfrage im Energiemanagement. Reorganisationen und Unternehmensaufspaltungen erhöhen die Bereitschaft der deutschen Energiemanagementkunden, in neue digitale Geschäftsmodelle zu investieren. Der Q3-Bericht ist wieder einmal ein Beleg für die zunehmenden Geschäftsmöglichkeiten wie zum Beispiel Sektorkopplung und Netzführung als Dienstleistung, die die voranschreitenden Energie-, Mobilitäts- und Wärmewenden kreieren. Wir haben unsere Gewinnprognosen nach oben angepasst und unser Kursziel von €17,00 auf €20,00 angehoben, um die an Dynamik gewinnende Übernahme der Lösungen von PSI zu berücksichtigen. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.