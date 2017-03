First Berlin - PSI AG Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "PSI":

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 175,39 183,68 176,85 184,54 192,80 202,44 EBIT (EUR Mio.) 7,66 11,11 11,84 14,22 16,50 17,06 EPS (verwässert) (EUR) 0,26 0,48 0,55 0,62 0,74 0,79 FCF (EUR Mio.) 9,74 11,78 10,42 6,14 10,95 11,71

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 13,00 auf EUR 14,00.Das Jahresergebnis ist hauptsächlich wegen eines Wiedererstarkens der Profitabilität beim südostasiatischen Geschäft, PSI Incontrol, stärker als von uns erwartet ausgefallen. PSI-Geschäfte wie Incontrol, Metals und Öl/Gas dürften 2017 von der Rohstoffpreiserholung des vergangenen Jahres profitieren. Die Investitionen in die elektrische Energieinfrastruktur durch die großen deutschen Versorger werden nach dem Photojahr 2016 wohl weiter abnehmen. Dennoch dürften ein hoher Auftragsbestand und stärkere Umsätze mit den deutschen Stadtwerken 2017 für zunehmenden Umsatz und Gewinn bei diesem Geschäft sorgen. Wir gehen davon aus, dass der Abschluss zahlreicher Produktmigrationen auf die neue in größerem Maße adaptierbare Softwareplattform der PSI dem Wachstum auch förderlich sein wird. Die Managementguidance für 2017 lautet: eine Steigerung des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT von €12-15 Mio. Wir haben unsere Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2017 um 2,0% bzw. 6,2% nach oben revidiert und die Zahlen für die darauffolgenden Jahre ebenfalls nach oben angepasst. Wir sehen den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei €14,00 (vorher: €13,00). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.