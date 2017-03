First Berlin - PAION AG Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 4,23 3,46 0,07 4,26 5,73 33,26 EBIT (EUR Mio.) -2,81 -11,64 -34,09 -25,08 -17,02 0,63 EPS (verwässert) (EUR) -0,09 -0,23 -0,56 -0,38 -0,21 0,05 FCF (EUR Mio.) -1,75 -12,07 -26,32 -11,78 -18,21 3,76

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,40.Die endgültigen Ergebnisse für 2016 entsprachen weitestgehend den vorlaüfigen Zahlen vom 7. Februar. PAION veröffentlichte die vorläufigen Zahlen im Vorfeld der jüngst abgeschlossenen Kapitalerhöhung, die Mittel für den Zulassungsantrag von Remimazolam in den USA einwarb. Die zwei wichtigsten Ereignisse bei PAION in 2016 waren die Veröffentlichung der Daten der Phase III-Studie von Remimazolam mit Kolonoskopie-Patienten in den USA und der darauffolgende Lizenzvertrag mit Cosmo Pharmaceuticals. PAION hat schon €20,0 Mio. in Folge dieses Deals bekommen, und weitere €42,5 Mio. an Meilensteinzahlungen stehen noch aus. Diese Zahlungen dürften dafür sorgen, dass PAION keine zusätzlichen Mittel benötigt, um Remimazolam auf den US-Markt zu bringen, da Cosmo den Zulassungsantrag finanzieren wird. Dadurch hat sich das Risiko des Geschäftsmodells unseres Erachtens erheblich verringert. Wir rechnen mit dem Zulassungssantrag für Remimazolam in den USA in der Indikation Kurzsedierung Mitte 2018 und in Japan in der Indikation Allgemeinanästhesie bis spätestens Mitte 2018. Die Wiederaufnahme der klinischen Entwicklung von Remimazolam in der EU, ebenfalls in der Indikation Allgemeinanästhesie, wird wahrscheinlich bedeuten, dass eine Phase III-Studie erstellt werden muss. Diese wird voraussichtlich analog zur 2013 in Japan abgeschlossenen Phase III-Studie konzipiert werden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von €4,40 bei.