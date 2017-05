First Berlin - OpenLimit Holding AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 8,07 8,69 -0,40 9,00 12,10 14,52 EBIT (EUR Mio.) 0,63 0,97 -7,85 -0,09 1,41 2,52 EPS (verwässert) (EUR) 0,01 0,02 -0,39 -0,02 0,03 0,07 FCF (EUR Mio.) -0,61 -0,61 -2,86 -0,53 0,66 1,16

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,00 auf EUR 0,62.2016 war wahrscheinlich das schwierigste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Die Fusionsgespräche mit WiseKey scheiterten und der geplante Mittelzufluss von ca. €5 Mio. fand nicht statt. Die schwere Verletzung von Präsident René Jäggi und der danach einsetzende Kursverfall der Aktie führten zu einer hohen Belastung der Ressourcen und behinderten das Geschäft und die Finanzierungsverhandlungen. Dies und die angespannte Liquiditätssituation brachten das Unternehmen in eine instabile Situation, die noch nicht vorüber ist. Wir gehen davon aus, dass OpenLimit weiterhin zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Trotz Bruttoeinnahmen von €8,0 Mio. war der Umsatz aufgrund von IFRS-Rechnungslegungseffekten aus dem Verkauf von Eigentumsrechten, der Abschreibung von Forderungen aus Lieferungen & Leistungen und Rückstellungen negativ (€-0,4 Mio.). Das EBIT belief sich auf €-7,9 Mio. (2015: €1,0 Mio.), und das Nettoergebnis betrug €-8,6 Mio. Wir haben unsere Schätzungen für 2017E und die Folgejahre aufgrund des später als erwarteten Beginns des Smart-Meter-Rollouts angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €0,62 (bisher: €1,00). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.