First Berlin - OTI Greentech AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 2,40 6,25 8,81 16,12 21,26 26,30 EBIT (EUR Mio.) -1,40 -3,92 -6,81 0,07 1,41 2,86 EPS (verwässert) (EUR) -0,06 -0,18 -0,25 -0,02 0,02 0,06 FCF (EUR Mio.) -1,40 -2,12 -2,41 -0,47 0,97 2,19

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OTI Greentech AG (ISIN: DE000A0HNE89) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 0,80.Obwohl der Umsatz um 41% auf €8,8 Mio. gewachsen ist, hat OTI Greentech ihre revidierte Umsatzguidance von €10 Mio. nicht erreicht. Das Unternehmen hat auch ihr zweites Ziel, ein verbessertes EBITDA, verpasst. Stattdessen war das EBITDA unterhalb der Vorjahreszahl (€-2,7 Mio. vs. €-2,3 Mio.). Aber die Restrukturierung und Repositionierung des Unternehmens sollten in 2017E Früchte tragen. Die Übernahme von Uniservice Unisafe (USUS) wurde im Januar 2017 abgeschlossen. OTI hat das Inspektionsgeschäft ihrer Tochtergesellschaft VTT Maritime verkauft und ein Joint Venture in Westafrika initiiert. Eine Kooperationsvereinbarung mit KMI Cleaning Solutions öffnet den nordamerikanischen Markt für OTIs Reinigungschemikalien. OTI hatte einen guten Jahresstart mit einem Q1-Umsatz von €3,1 Mio. und einem EBITDA im Break-even-Bereich. Im Juni beschloss das Management, die Verschuldung durch einen Debt-to-Equity-Swap um €4,2 Mio. zu reduzieren. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von €16 Mio. und ein leicht positives EBITDA. Wir haben unsere Schätzungen deutlich angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €0,80 (bisher: €1,90). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.