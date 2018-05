First Berlin - NOXXON Pharma NV Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 0,04 0,08 0,00 0,00 15,00 0,00 EBIT (EUR Mio.) -14,83 -8,60 -4,73 -5,10 7,50 -7,55 EPS (verwässert) (EUR) -42,43 -6,71 -2,54 -1,61 2,18 -1,55 FCF (EUR Mio.) -14,41 -9,35 -4,24 -4,81 7,46 -7,58

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 28,00 auf EUR 20,00.Noxxon veröffentlichte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017, die in etwa unseren Erwartungen entsprachen. Nach erfolgreichen Restrukturierungsmaßnahmen hat sich der operative Verlust des Unternehmens deutlich auf €4,7 Mio. (FBe: €5,0 Mio., GJ/16: €8,6 Mio.) verringert. Die finanzielle Situation von Noxxon ist jedoch immer noch eine Herausforderung. Gegen Ende 2017 wies das Unternehmen einen Cash-Bestand von €0,6 Mio.(FBe: €1,1 Mio., GJ/16: €2,2 Mio.) auf. Nach Berücksichtigung der Finanzierungsmaßnahmen im März 2018 benötigt Noxxon noch ca. €3,2 Mio. zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit für die nächsten zwölf Monate. Das Unternehmen prüft verschiedene Finanzierungsoptionen, einschließlich bestehender und neuer Investoren, industrieller Partnerschaften sowie M & A. Das Management ist zuversichtlich, dass in naher Zukunft eine Kapitalerhöhung stattfinden wird. Darüber hinaus schreitet die Patientenrekrutierung für die laufende NOX-A12/Keytruda-Studie gut voran. Bis zum 20. April wurden 17 von 20 geplanten Patienten rekrutiert. Das Management ist auf gutem Weg, Teil 1 der NOX-A12-Biopsie-Monotherapie-Daten während Q2/18 zu berichten, sowie Top-Line-Wirksamkeitsdaten aus der Teil-2-NOX-A12/Keytruda-Kombinationsstudie in Q4/18. Wir haben das Finanzierungsrisiko berücksichtigt, indem wir den WACC in unserem SOTP-Bewertungsmodell auf 25% (vorher: 21%) erhöht haben. Unser neues Kursziel beträgt €20,00 (bisher: €28,00). Unser Buy-Rating bleibt unverändert.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.