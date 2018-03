First Berlin - NOXXON Pharma NV Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 0,04 0,08 0,00 0,00 15,00 0,00 EBIT (EUR Mio.) -14,83 -8,60 -4,98 -6,03 7,92 -7,54 EPS (verwässert) (EUR) -42,43 -5,10 -2,19 -2,41 2,86 -1,80 FCF (EUR Mio.) -14,41 -9,35 -5,11 -6,06 7,88 -7,57

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 32,00 auf EUR 28,00.Am 13. März gab Noxxon die erfolgreiche Neuverhandlung seines Finanzierungsabkommens mit dem Investor YA II PN Ltd. bekannt. Der bisherige Finanzierungsvertrag sah die Ausgabe von bis zu €10 Mio. durch Wandelanleihen (ODIRNANE) und einen gleichen Betrag durch beiliegende Optionsscheine vor. Vor der neuen Vereinbarung hatte Noxxon im Rahmen der ersten sechs vollständig zugesagten Tranchen in Höhe von €3,5 Mio., Wandelanleihen in Höhe von €2,5 Mio. platziert, zuzüglich €2,5 Mio. durch Optionsscheine. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Noxxon den ausstehenden Betrag in Höhe von €1,0 Mio. durch Wandelanleihen ohne Optionsscheine ausgeben. Darüber hinaus wurden die ausstehenden Optionsscheine für die zuvor platzierten Wandelanleihen eliminiert. Die neue Vereinbarung widerruft zudem für sechs Monate das Recht des Anlegers, weitere Tranchen in Höhe von bis zu €6,5 Mio. zu zeichnen. Dieser Widerruf wird dauerhaft, wenn Noxxon in den nächsten sechs Monaten neues Eigenkapital in Höhe von mindestens €5 Mio. einbringt. Als Ausgleich für die Änderungen erhielt der Investor 167.000 Aktien zu €5,97, insgesamt €1 Mio. Wir bewerten die neue Vereinbarung als positiv, da sie das Risiko potenzieller Verwässerung durch Optionsscheine für neue Anleger beseitigt und den Weg für eine neue Eigenkapitalfinanzierung ebnet. Wir haben unser SOTP-Bewertungsmodell aktualisiert und unser Kursziel leicht auf €28,00 (zuvor €32,00) gesenkt. Wir lassen unsere Kaufempfehlung unverändert.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.