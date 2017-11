First Berlin - NOXXON Pharma NV Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 0,04 0,08 0,00 15,00 0,00 0,00 EBIT (EUR Mio.) -14,83 -8,60 -4,98 8,97 -7,08 -7,54 EPS (verwässert) (EUR) -42,43 -5,10 -2,14 3,44 -2,41 -2,33 FCF (EUR Mio.) -14,41 -9,35 -5,11 8,94 -7,12 -7,57

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 39,00 auf EUR 32,00.Noxxon veröffentlichte die Finanzergebnisse von H1/17, die in etwa unseren Erwartungen entsprachen. Aufgrund der erfolgreichen Restrukturierungsmaßnahmen verringerte sich der Betriebsverlust des Unternehmens auf €2,2 Mio. (FBe: €2,4 Mio., H1/16: €5,4 Mio.) und der Nettoverlust auf €2,4 Mio. (FBe: €2,4 Mio., H1/16: €8,0 Mio.). Im Rahmen der im Mai abgeschlossenen Finanzierungstransaktion platzierte das Unternehmen die ersten drei Wandelanleihen-Tranchen, die bis November €2,0 Mio. einbrachten. Darüber hinaus entwickelte sich die Patientenrekrutierung von NOX-A12 gut, und die Daten der ersten Patienten, die im September veröffentlicht wurden, waren sehr ermutigend. Trotz positiver Nachrichten zur Entwicklungspipeline ging der Aktienkurs in den letzten sechs Monaten um rund 60% zurück. Dieser Rückgang wird in kommenden Finanzierungsrunden zu einer höheren Verwässerung führen. Wir haben daher unsere Aktienkursannahmen für die zukünftige Finanzierung entsprechend angepasst. Auf Basis eines aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodells haben wir unser Kursziel auf €32,00 (bisher: €39,00) gesenkt. Wir bekräftigen unsere Buy-Bewertung.