First Berlin - NOXXON Pharma NV Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 0,04 0,08 0,00 15,00 0,00 0,00 EBIT (EUR Mio.) -14,83 -8,60 -4,98 8,97 -7,08 -7,54 EPS (verwässert) (EUR) -42,43 -5,24 -2,15 3,48 -2,63 -2,75 FCF (EUR Mio.) -14,41 -9,35 -5,11 8,94 -7,12 -7,57

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 40,00 auf EUR 39,00.Am 16. Mai schloss Noxxon eine Vereinbarung mit dem Nationalen Zentrum für Tumorkrankheit (NCT) in Heidelberg ab. An diesem führenden Krebszentrum wird Noxxon die Phase-II-Studie seines Arzneimittelkandidaten NOX-A12 in Kombination mit Mercks Medikament Keytruda (Pembrolizumab) bei insgesamt 20 metastasierten kolorektalen und pankreatischen Krebspatienten durchführen. Das ist eine gute Nachricht und wir erwarten, dass die Patientenrekrutierung bald beginnt. Ein paar Tage zuvor veröffentlichte Noxxon FY/16-Ergebnisse, die etwas besser waren als wir erwartet hatten, und schloss eine Kapitalerhöhung von €1,0 Mio ab. Das Unternehmen hat auch die meisten bei Kreos ausstehenden €2,6 Mio. Schulden umgewandelt und sich bis zu €20 Mio. Finanzierung durch die Ausgabe von €10 Mio. Wandelanleihen und €10 Mio. Optionsscheine gesichert. Wir erwarten derzeit, dass Noxxon nur noch €4,5 Mio. durch die Wandelanleihen (plus weitere €4,5 Mio. durch Optionsscheine) abruft, was ausreicht, um die benötigten Top-Line-Ergebnisse der Phase-II-Studie von NOX-A12 zu generieren. Insgesamt bewerten wir den Deal positiv, da die nötige Finanzierung bis 2018 gesichert ist. Der verwässernde Effekt des Deals (erheblicher Abschlag auf den aktuellen Aktienkurs) wirkt sich jedoch leicht negativ auf unsere Bewertung aus. Wir haben daher unser Kursziel auf €39,00 (vorher €40,00) gesenkt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.