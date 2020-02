First Berlin - Media and Games Invest plc Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Media and Games Invest":

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR 2,80.MGI hat ihre Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 98% erhöht. Der Deal beinhaltet einen Baranteil in Höhe von €16,5 Mio., und die gamigo-Aktionäre werden dazu 18,2 Mio. neue MGI-Aktien erhalten, die mit einer Sperrfrist von 25 Monaten versehen sind. Das Unternehmen deutete eine Bewertung von 7x des EBITDA (€16 Mio.) an - basierend auf dem am 30. September 2019 endenden 12-Monats-Zeitraum. Dies liegt deutlich unter dem 13,5x EBITDA-Multiplikator, der derzeit die Deals in diesem Sektor antreibt. Wir haben unser DCF-Modell neu kalibriert, um dem starken Rückgang der Minderheitsanteile sowie Anpassungen der Kapitalstruktur und einer höheren Aktienanzahl Rechnung zu tragen. Unser Kursziel steigt auf €2,80 (zuvor: €2,10). Unsere Bewertung bleibt bei Kaufen.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.