First Berlin - MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0L1H32) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,50 auf EUR 5,80.Die Jahresergebnisse spiegelten die Gesamtkursentwicklung der MPH-Kernbeteiligungen wider. Die Portfolio-Performance wurde stark durch die Steigerung des M1 Kliniken-Kurses geprägt, der um 86% J/J kletterte. CR Capital stieg rund um 44% gefolgt von einer soliden Entwickelung der HAEMATO-Aktien (+31%). Dank der guten Performance der börsennotierten Beteiligungen stieg der Börsenwert des Portfolios um 54% J/J, und führte zu einem starken Nettoergebnis für MPH. Das Unternehmen konnte nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne in Höhe von €72,2 Mio. in 2016 verbuchen. MPH wird wieder eine Dividende von €0,12 pro Aktie an Aktionäre ausschütten. Unser überarbeitetes Sum-of-the-parts-Modell ergibt nun einen fairen Wert von €5,80 je Aktie (zuvor: €5,50). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.