First Berlin - MOLOGEN AG Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 0,23 0,01 0,04 0,07 0,00 36,36 EBIT (EUR Mio.) -10,86 -17,10 -20,54 -20,99 -24,29 12,80 EPS (verwässert) (EUR) -0,70 -1,02 -0,99 -0,85 -0,82 0,28 FCF (EUR Mio.) -9,01 -15,70 -15,18 -19,30 -24,51 12,88

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,30.Mologens Leitsubstanz, der Immunomodulator Lefitolimod, ist Gegenstand von vier klinischen Studien - bei metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC), kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), HIV und einem Kombinationstest mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor Yervoy. Der Markt für mCRC allein beläuft sich auf über USD10 Mrd. Wir erwarten, dass Mologen in dieser Indikation 2019/20 Zulassungsanträge bei der EMA bzw. FDA einreicht. Gespräche mit Interessenten, einschließlich mehrerer aus Asien, haben sich in den letzten Monaten intensiviert. Aus unserer Sicht machen die neuesten und bevorstehenden Nachrichten Lefitolimod für potentielle Partner attraktiver. Erste Ergebnisse der Phase II IMPULSE-Studie von Lefitolimod bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs, die am 24. April veröffentlicht wurden, zeigten positive Ergebnisse in zwei wichtigen Subgruppen im Hinblick auf das Gesamtüberleben im Vergleich zur Kontrollgruppe - bei Patienten mit einem geringeren Anteil aktivierter B-Zellen und bei Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Unterdessen deuten bisher bekanntgegebene Daten von der TEACH-Studie darauf hin, dass Lefitolimod sowohl in der Indikation HIV als auch in der Krebstherapie angewendet werden kann. Erste Ergebnisse dieser Studie sind für Mitte 2017 terminiert. Darüber hinaus zeigen präklinische Studien, dass Lefitolimod in Kombination mit Anti-PD1-/Anti-PD-L1-basierten Checkpoint-Inhibitoren wirksam ist. Yervoy, der derzeit Gegenstand einer von Mologen und dem MD Anderson Center an der Universität von Texas durchgeführten Studie ist, benutzt CTLA4-Antikörper und ist somit Vertreter des anderen Haupttypus der Checkpoint-Inhibitoren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von €11,30 bei.