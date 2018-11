First Berlin - M1 Kliniken AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 34,93 35,96 47,19 59,13 75,69 96,43 EBIT (EUR Mio.) 7,01 4,36 5,71 7,17 9,23 13,98 EPS (verwässert) (EUR) 0,44 0,33 0,38 0,36 0,44 0,64 FCF (EUR Mio.) 0,70 9,91 -2,56 1,42 3,80 8,00

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 16,50 auf EUR 19,20.Die M1 Kliniken AG (M1) hat kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die zu einem Bruttoerlös von €15,3 Mio. durch die Platzierung von 1,0 Mio. Aktien zu einem Wert von je €15,30 führte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös zur Beschleunigung des Geschäftsausbaus seines klinischen Netzwerks zu nutzen, insbesondere in der kürzlich eingeführten zahnmedizinischen Schönheitspflege. Darüber hinaus waren die zuvor veröffentlichten Ergebnisse für H1/18 gut und bauten auf der starken Leistung von 2017 auf. Angesichts der positiven Aussichten von M1, dass Umsatz und Gewinn für 2018E weiter steigen werden, sind wir der Meinung, dass sich das Risikoprofil des Unternehmens verbessert hat. Dies hat uns veranlasst, unseren WACC um 50 Basispunkte von 10,5% auf 10,0% zu senken. Nach der Kapitalerhöhung haben wir auch unsere Prognosen vor dem Hintergrund der H1/18-Ergebnisse und der potenziell schnelleren Geschäftsausweitung ab dem GJ/21E angepasst. Unser DCF-Bewertungsmodell legt nun eine höhere Bewertung der M1-Aktie nahe. Wir haben unser Kursziel auf €19,20 (bisher: €16,50) angehoben. Wir bekräftigen unsere Kauf-Empfehlung.