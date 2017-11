First Berlin - M1 Kliniken AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 23,02 34,93 35,96 44,76 58,19 74,49 EBIT (EUR Mio.) 5,02 7,01 4,36 6,31 7,91 10,43 EPS (verwässert) (EUR) 0,31 0,44 0,33 0,41 0,44 0,56 FCF (EUR Mio.) -5,96 0,70 9,91 6,39 4,41 5,68

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 10,80 auf EUR 16,50.Die M1 Kliniken AG (M1) hat durch die Platzierung von €1,5 Mio. Aktien zu je €11,0 eine Kapitalerhöhung in Höhe von €16,5 Mio. durchgeführt. Der Platzierungsprozess wurde aufgrund einer Überzeichnung beschleunigt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für den schnelleren Ausbau seines Kliniknetzwerks zu verwenden. Die vor zwei Monaten veröffentlichten H1 2017-Ergebnisse waren stark und übertrafen unsere Erwartungen. Aufgrund des bundesweiten Ausbau des Kliniknetzwerks zeigten Umsatz, Betriebsergebnis (EBIT) und Jahresüberschuss deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 20% auf €22,3 Mio. (FBe: 22,0 Mio.) und die operative Marge verbesserte sich auf 18,7% (FBe: 15,0%). Wir sind der Meinung, dass das Management diese starke Dynamik nutzen will. Wir gehen davon aus, dass M1 schneller als bisher prognostiziert wachsen wird, und erhöhen unsere Umsatz- und EBIT-Schätzungen für den Zeitraum 2017 und die Folgejahre. Außerdem sind wir der Ansicht, dass das operative Risiko im letzten Halbjahr zurückgegangen ist. Folglich haben wir unsere WACC um 1,5 Prozentpunkte auf 10,5% (bisher: 12,0%) gesenkt. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt nun ein Kursziel von 16,50 € (zuvor: 10,80 €). Unsere Anlageempfehlung ist weiterhin Buy.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.