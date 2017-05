First Berlin - M1 Kliniken AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 23,02 34,93 35,96 44,76 52,82 60,22 EBIT (EUR Mio.) 5,02 7,01 4,36 5,95 7,34 9,57 EPS (verwässert) (EUR) 0,31 0,44 0,33 0,40 0,46 0,57 FCF (EUR Mio.) -5,96 0,70 9,91 8,07 6,63 7,82

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 9,00 auf EUR 10,80.M1 Kliniken AG (M1) hat am 28. April ihren Jahresabschluss 2016 veröffentlicht. Umsatz und EBIT lagen mit €36,0 Mio. (FB: €39,1 Mio.) und €4,4 Mio. (FB: €7,2 Mio.) unter unseren Erwartungen. Dieser Unterschied ist vor allem auf die Entscheidung des Managements zurückzuführen, sein medizinisches Personal in der Berlin-Köpenick-Klinik erheblich zu erweitern bei gleichzeitiger Verlängerung der Ausbildungszeit zur Qualitätsstandardssicherung. Damit werden die Mitte 2016 durchgeführten Personalmaßnahmen keinen zusätzlichen Umsatz vor 2017 generieren. Vor allem dank eines nicht zahlungswirksamen Neubewertungsgewinns in Höhe von €5,4 Mio. (nach IFRS-Standards) in Finanzanlagen und einer Bar-Dividende von €1,0 Mio., erreichte das Unternehmen unsere Jahresüberschussprognose von €5,0 Mio. (FB: €5,0 Mio.). Außerdem gab das Management einen positiven Ausblick für 2017 bekannt; der Umsatz soll dementsprechend um 20% gegenüber dem Vorjahr steigen. Darüber hinaus hat M1 gestern die Übernahme eines 2.000 Quadratmeter großen Gebäudes in der Essener Innenstadt angekündigt, um ein neues Operationszentrum zu errichten. Das ist eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass die Berlin-Köpenick-Klinik voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 voll ausgelastet sein wird. Wir haben unsere Prognosen für 2017 und die folgenden Jahre revidiert und unser Kursziel auf €10,80 (€9,00) erhöht. Wir stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch.