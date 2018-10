First Berlin - Klondike Gold Corp. Research Update

Schätzungen: 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E Umsatz (CAD Mio.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EBIT (CAD Mio.) -0,66 -1,25 -2,00 -2,26 -2,39 -2,53 EPS (verwässert) (CAD) -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 FCF (CAD Mio.) -0,67 -2,67 -4,51 -5,25 -5,57 -9,33

First Berlin Equity Research hat am 02.10.2018 die Coverage von Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010/ Bloomberg: KG CN) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 0,70.Seit dem ersten Goldrausch in der Region im Jahr 1896 wurden über 20 Moz Gold aus dem Klondike-Schotter (Placer Mining) gewonnen. Die Exploration von Hartgesteinsvorkommen war bis 2007 sehr begrenzt. Seither wurden in der Region mehr als sieben Moz entdeckt. Klondike Golds (KG) Exploration ihres Hard Rock Klondike Distrikt-Projekts unterstützt ein Modell, das direkte Ähnlichkeiten mit den nahegelegenen Golden Saddle und Coffee Projekten hat. Kaminaks Coffee-Projekt wurde 2016 von der Goldcorp Inc. für C$520 Mio. erworben. Dies bestätigte das Interesse an dem Goldpotenzial der Region, das durch den Erwerb der Golden Saddle-Lagerstätte von Kinross für C$139 Mio. im Jahr 2010 und durch die Joint Ventures von Newmont, Barrick und Agnico Eagle mit Junior-Explorern in der Nähe entstanden ist. Die Ergebnisse der Explorationsarbeiten, die das derzeitige KG-Management seit 2015 durchgeführt hat, sind vielversprechend. Bis zu C$2,5 Mio. sind für die Exploration im nächsten Jahr vorgesehen. Die Grundstücksinfrastruktur ist exzellent, da sich die Goldmineralisierung an oder nahe der Oberfläche befindet. Sie ist daher wahrscheinlich für eine kostengünstige Schwerkrafttrennung gut geeignet. Wir nehmen die Coverage von KG mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von C$ 0,70 auf.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.