First Berlin - Klondike Gold Corp. Research Update

Schätzungen: 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20E 2020/21E Umsatz (CAD Mio.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EBIT (CAD Mio.) -0,66 -1,25 -2,00 -1,95 -2,16 -2,28 EPS (verwässert) (CAD) -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 FCF (CAD Mio.) -0,67 -2,67 -4,51 -5,30 -5,72 -6,05

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80.Klondike hat Einblicke in sein aktualisiertes geologisches Modell veröffentlicht, das aus einem dreimonatigen Programm zur Überarbeitung und Auswertung von fünf Jahre zuvor gesammelten geowissenschaftlichen Daten resultiert. Das neu kalibrierte Modell berücksichtigt zum ersten Mal goldhaltige, in Nordost-Richtung driftende orogene Verwerfungen, die die in Nordwest-Richtung driftenden Verwerfungen überlagern. Letztere standen bisher im alleinigen Fokus des Modells. Beide Verwerfungsrichtungen sind im Grundgestein goldhaltig und liefern Vektoren für neue Explorationsziele in den Lone Star- und Stander-Zonen. Das aktualisierte Modell gibt Klondike einen besseren geologischen Überblick über seinen Distrikt und ein höheres Maß an Zuversicht in das Gold-Potenzial der Liegenschaft. Unsere Empfehlung lautet Kaufen mit einem Kursziel von CAD 0,80.