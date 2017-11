First Berlin - Intershop Communications AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 46,18 42,72 34,19 36,83 41,11 45,90 EBIT (EUR Mio.) -6,28 0,17 -2,38 0,53 1,40 2,11 EPS (verwässert) (EUR) -0,22 0,00 -0,09 0,01 0,04 0,06 FCF (EUR Mio.) -2,60 2,65 -3,67 0,44 0,49 1,15

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) veröffentlicht. Analyst Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf SELL herab aber erhöht das Kursziel von EUR 1,44 auf EUR 1,51.Am 2. November hat Intershop Q3-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz wuchs leicht J/J auf €8,4 Mio. Das EBIT verbesserte sich deutlich J/J und lag im positiven Bereich bei €18 tsd. Auf der Basis der 9M-Zahlen dürfte Intershop ihre Guidance (leicht höherer Umsatz und Break-Even-EBIT) erreichen. Sowohl die Multiplikatoren für 2018E als auch unser DCF-Modell weisen darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €1,51 (bisher: €1,44). Wir stufen die Aktie von Reduzieren auf Verkaufen herab.